Zufferli arbitro di Inter-Monza: nessun precedente in stagione (uno in totale)

di, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Il fischietto di Udine ha già due precedenti incon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.PRIMA VOLTA – Sarà Lucadi Udine a dirigere il match tra, previsto per le ore 20.45 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1990 si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’, il secondo in assoluto. Il primo e unico esempio di match dei nerazzurri diretto darisale alla scorsa, essendo rappresentato dal pareggio esterno dell’contro il Verona con il punteggio di 2-2. In quell’occasione, i meneghini conclusero un Campionato trionfale con la doppietta di Marko Arnautovic.