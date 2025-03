Laverita.info - Zelensky apre agli Usa: «Pace al più presto»

Leggi su Laverita.info

In vista del nuovo incontro in Arabia, il leader ucraino abbassa i toni. Trump avverte la Russia: «Sanzioni e dazi in arrivo se non c’è un accordo». Poi critica l’Ue: «Non sa cosa fare». Putin invita a una tregua «con condizioni». Erdogan invece scalpita per il riarmo.