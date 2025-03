Inter-news.it - Zazzaroni: «L’Inter fece 22 punti. Impossibile per la Juventus»

Leggi su Inter-news.it

A poche ore dalla sfida contro il Monza, Ivanha commentato su Radio Dee Jay la corsa scudetto tra Inter e Atalanta. Infine una commento al pepe sulla corsa al tricolore della. CORSA SCDUETTO – Ivan, direttore del Corriere dello Sport e voce su Radio Dee Jay, in vista delle partite di questo weekend, ha parlato anche della corsa scudetto tra Inter e Napoli e dell’eventuale inserimento della. Questo il suo pensiero in radio: «Credo zero nello scudetto della, ho fatto i calcoli e in questa ultima parte di campionato dovrebbe fare ben trenta. L’anno scorso, l’Atalanta, chemolto bene ne23.invece lo scorso anno, che poi vinse, ne22. Champions League? Sicuramente il Milan rischia di essere fuori».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «22