Xavi | La partenza di Figo nel 2000 fu un duro colpo Ci sono voluti 3 4 anni per rimetterci in piedi

Hernández è il protagonista dell’ultimo numero di ‘France Football’. L’ex allenatore del Barcellona ha ammesso di ascoltare le offerte per tornare in panchina. Non esclude nulla, nemmeno la possibilità di allenare un’altra squadra della Liga che possa essere la rivale del “suo” Barcellona.: «Ladinelè stata un»Il futuro di:«Non ho niente di scritto,aperto alle offerte. Perché non allenare un’altra squadra della Liga? Cerco un progetto entusiasmante, ho l’ambizione di vincere trofei».«Cruyff ha avuto un impatto enorme su di me. Per me il calcio è prima di tutto un gioco. Certo, l’obiettivo è vincere, ma è naturale se giochi bene e ti diverti in campo. La mia filosofia si basa su quattro ‘P’: Pressione, per recuperare rapidamente la palla; Possesso, perché se non ho palla il 90% delle volte, soffro; Posizione, ognuno occupa un’area e sa dove si trova il suo compagno di squadra; e Percezione, capire il gioco e anticipare per prendere le decisioni migliori.