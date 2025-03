Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton trionfa a SmackDown, ma Charlotte Flair rovina la festa

ha ottenuto una grande vittoria contro Piper Niven nell’episodio di Friday Nightdel 7 marzo, ma la sua celebrazione è stata di breve durata. perchéaveva altri piani. Dopo aver chiuso il match con la sua Prettiest Moonsault Ever, “The Queen” è arrivata dal nulla, colpendodi sorpresa.non ha perso tempo: ha attaccato il ginocchio diprima di chiuderla nella sua temuta Figure Four Leg Lock. Ma non si è fermata lì.ha poi trasformato la presa nella Figure Eight, aumentando la pressione mentre gli arbitri correvano per fermarla.It's The Queen! @MsWWE just sent a message to her #WrestleMania opponent, @tiffwwe! #pic.twitter.com/ddCYwvvBGV— WWE (@WWE) March 8, 2025 Il pubblico è esploso mentresi rifiutava di mollare la presa, mandando un messaggio chiaro a