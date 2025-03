Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul porta il wrestling in campo, suplex a sorpresa durante la partita dei Sidemen

nonlo spettacolo solo in WWE, ma ovunque, incluso unadi beneficenza allo stadio di Wembley.L’8 marzo, il gruppo di influencer britannico, The, ha organizzato la loro ultimadi beneficenza, con una formazione stellare di personalità online, tra cui l’ex WWE United States Champion. Ma mentre il pubblico si aspettava giocate spettacolari,ha deciso dire la lotta in.Dopo che la star di YouTube, Joe Weller, ha segnato un gol, la sua esultanza ha preso una svolta inaspettata:ha infatti eseguito undirettamente sule ha tentato il pin, mentre i loro compagni di squadra contavano lo schienamento:“Ora questa sì che è un’esultanza da gol ”Now that’s what you call a goal celebration pic.