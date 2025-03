Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill vs. Shayna Baszler, un tweet eliminato di Cargill riaccende le polemiche

Leggi su Zonawrestling.net

La tensione traè appena diventata ancora più caotica, poiché un altroriemerso sta aggiungendo benzina sul fuoco. Dopo i report emersi secondo cuisarebbe stata “delusa da se stessa” e “scusandosi nel backstage” dopo l’incidente conin Scozia, i fan hanno iniziato a collegare i puntini con vecchidell’anno scorso, inclusi post di Chelsea Green e della stessa. Ora, è emerso un tassello ancora più importante del puzzle.aveva infatti citato in unil post didel 17 giugno 2024, in cui quest’ultima elogiava Zoey Stark per aver eseguito “3 springboard perfetti”, lanciando al contempo quella che sembrava una frecciatina a qualcuno che aveva difficoltà con le corde. Molti all’epoca ipotizzarono che il commento difosse rivolto proprio a, che a quanto pare si era arresa in un finale non pianificato durante il loro match.