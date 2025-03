Zonawrestling.net - WWE: Il match tra Solo Sikoa e Braun Strowman porta il caos a SmackDown

Nell'episodio di SmackDown della scorsa notte, Solo Sikoa ha affrontato Braun Strowman in un match molto atteso. Fin dall'inizio, l'incontro è stato caratterizzato da una fisicità intensa. Strowman ha inizialmente dominato, utilizzando la sua forza per mettere in difficoltà Sikoa. Tuttavia, Sikoa ha mostrato la sua resilienza, contrattaccando con una potente Samoan Drop. Nonostante ciò, Strowman ha risposto con una serie di mosse potenti, tra cui una Crossbody e un Big Boot, che hanno messo a dura prova Sikoa. Il punto di svolta del match è avvenuto quando Tama Tonga è intervenuto, causando la squalifica di Sikoa. Questo ha portato a una rissa generale, durante la quale Jacob Fatu ha fatto il suo ingresso, attaccando Strowman.