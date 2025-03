Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes risponde al tradimento di John Cena

Durante Elimination Chamber,ha scioccato il mondo del wrestling schierandosi con The Rock e Travis Scott, voltando le spalle ai suoi principi dopo cheaveva rifiutato l’offerta del Final Boss. Un cambiamento epocale che ha aggiunto improvvisamente pepe ad una rivalità che stava per scontentare molti dei fan, che speravano in CM Punk contro.Il ritorno a PhiladelphiaLo SmackDown di questa settimana si è svolto alla Wells Fargo Center di Philadelphia, proprio accanto al Lincoln Financial Field doveaveva conquistato il WWE Championship a WrestleMania 40. Il campione si è presentato mostrando i segni evidenti dello scontro con, incluso un vistoso occhio nero.Il discorso toccante diIn un intenso promo,ha rivelato di aver dovuto mentire a sua figlia di quattro anni riguardo i lividi sul suo viso: “Le ho detto che ho sbattuto contro un muro – un muro costruito da The Rock, dal suo socio Travis Scott e da”.