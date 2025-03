Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, risultati 7 marzo: bene Swiatek, esce Cocciaretto

Si è aperto il secondo turno dei BNP Paribas Opendi tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor di, in California (USA): nel singolare femminile è scesa in campo la parte bassa del tabellone con sedici incontri.In casa Italia arriva l’eliminazione dell’unica azzurra impegnata, Elisabetta, superata dalla ceca Karolina Muchova, numero 15 del seeding, vittoriosa per 6-4 6-3: per lei ai sedicesimi ci sarà la connazionale Katerina Siniakova, capace di regolare la kazaka Yulia Putintseva, numero 21, con un duplice 6-2.Nessun problema per la seconda testa di serie del torneo, la polacca Iga, che maltratta la transalpina Caroline Garcia, sconfitta per 6-2 6-0, ed ora se la vedrà con l’ucraina Dayana Yastremska, giustiziera della numero 32, la tunisina Ons Jabeur, battuta con un netto 6-3 6-1.