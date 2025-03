Wta Indian Wells 2025 Cocciaretto fuori | Muchova vince in due set

Leggi su Sportface.it

Finisce al secondo turno l’avventura di Elisabettaad. Sul cemento californiano del terzo WTA 1000 stagionale la 24enne di Fermo perde 6-4 6-3 in un’ora e 25 minuti di partita contro la ceca Karolina, n.15 del ranking e del seeding. Due palle break non sfruttate dall’azzurra aprono quello che è il primo precedente tra le due tenniste. Più cinica la ceca, che strappa il servizio nel secondo gioco e concede il bis (cancellando altre tre palle break nel terzo game) portandosi sul 4-0. La reazione diè immediata: infila quattro giochi consecutivi e agganciasul 4 pari. La 28enne di Olomouc però non subisce il contraccolpo psicologico. Anzi, tiene il servizio a 15 (5-4) e successivamente sfrutta il quarto set point chiudendo sul 6-4. Il secondo set inizia con grande solidità al servizio: di fatto nei primi quattro game c’è un solo ’15’ concesso dain apertura.