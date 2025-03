Watkins reti contro l’ex club per dare ai visitatori la vittoria vitale

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 21:33:00 Un goal del secondo tempo di Ollie, la sua ex squadra si è rivelato la differenza poiché Aston Villa ha ottenuto una della Premier League tanto necessaria su Brentford. Villa ha esaurito 1-0 vincitori allo stadio della Gtech Community per gentile concessione dello sciopero di su 49 minuti per una volta una seconda in una seconda lega in otto partite. Morgan Rogers ha visto un goal segnato per il fuorigioco mentre gli uomini di Emery si sono difesi risolutamente per vedere il pareggio e raccogliere tre punti importanti. Il risultato sposta Villa al settimo posto, un punto dietro Brighton e Chelsea. Per Brentford, il risultato è stata solo la loro seconda sconfitta in sei partite e ha lasciato la squadra di Thomas Frank al 12 °.