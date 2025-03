Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, domani per l’operazione riaggancio. De Laurentiis: "Vogliamo riacciuffare Rieti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Operazionesera (palla a due alle ore 20) lava a caccia dei due punti che le consentirebbero diin classifica la Sebastiani: "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra imprevedibile, che gioca molto bene - sottolinea Quirino De-. L’innesto di Spencer, un mattatore sottocanestro, ha aggiunto qualità al roster senza dimenticare che i diversi altri stranieri schierati in stagione, Johnson, Harris e Palmi, sono di alto livello. Non sarà facile, dato che sono molto grossi e fisici nei lunghi e molto perimetrali negli esterni, con tutti gli esterni che possono realizzare da tre punti. Dovremo limitare Monaldi e Spanghero che sono i creatori di gioco ed essere bravi a fare una partita solida, concreta e con pochi errori. Finalmente torniamo nella nostra arena, forti del nostro sesto uomo in campo.