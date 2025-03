Oasport.it - VOLO NEL FUTURO! Matteo Sioli bronzo europeo a 19 anni con una misura da big internazionale!

L’Italia ha scoperto definitivamente: fino a poche ore fa era un nome sul taccuino degli addetti ai lavori, dopo che aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 20 la scorsa estate e dopo che si era issato fino a 2.28 metri ai Campionati Italiani Assoluti, ma ora è un nome sulle labbra di tutti gli appassionati. A soltanto 19(è nato il 1° ottobre 2005) e alla sua prima apparizione con la Nazionale maggiore, il lombardo ha conquistato la medaglia dinella gara di salto in alto agli Europei Indoor di atletica, in corso di svolgimento alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi).Un autentico predestinato che ribadisce la caratura della scuola tricolore in questa specialità, nonostante l’assenza dei suoi grandi alfieri: Gianmarco Tamberi (Campione del Mondo in carica e Campione Olimpico a Tokyo 2020) si sta preparando in vista della stagione all’aperto, Stefano Sottile (quarto ai Giochi di Parigi 2024 e autore di 2.