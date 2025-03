Volley Playoff Superlega | Perugia rimonta Modena in gara-1 Trento ok con Cisterna

Leggi su Sportface.it

non sbaglia e batte inin-1 dei quarti di finale deidi. 23-25 32-30 25-22 25-18 il punteggio a favore della squadra di Lorenzetti. Decisivo il secondo set vinto ai vantaggi dopo quattro palle del 2-0 per gli emiliani annullate. Dal 2-0 sfiorato,accusa il colpo e, trascinata dal pubblico del PalaEvangelisti, sale di intensità e piega in quattro set la resistenza della formazione di Alberto Giuliani. Calendario fitto peranche in post season. Prima della prima occasione per chiudere i conti con(16 marzo ore 19.00), la Sir Susa sarà alla Monza Arena di Monza (11 marzo ore 20.30) per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il 20 marzo il ritorno in casa (ore 20.30), mentre l’eventuale-3 conè in programma il 23 marzo alle 19.