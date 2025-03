Oasport.it - Volley, Perugia batte Modena in rimonta nel primo atto dei quarti di Superlega

I playoff scudetto si aprono ufficialmente con la vittoria casalinga indella Sir Susa Vimsulla Valsa Groupneldella serie valevole per idi finale della2024-2025 dimaschile. Gli umbri mantengono dunque il vantaggio del fre campo, aggiudicandosi gara-1 in quattro set con i parziali di 23-25, 32-30, 25-22 e 25-18.Grande equilibrio nella prima frazione, con gli emiliani che vengono fuori alla distanza e raggiungono un massimo vantaggio di +6 proprio sul 24-18, vedendo sfumare i primi cinque set point ma chiudendo i conti con il brivido sul 25-23. I Block Devils reagiscono nel secondo set e costruiscono un piccolo tesoretto (2-3 punti) di margine in vista della volata finale, sprecando però tre set ball consecutivi e ritrovandosi dal 24-21 ai vantaggi.