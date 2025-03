Perugiatoday.it - Volley, i playoff scudetto partono bene per la Sir: battuta 3-1 un'ottima Modena

Leggi su Perugiatoday.it

In tanti, quando hanno saputo che la Sir Susa Vim Perugia non è riuscita a chiudere la regular season in testa, avranno storto almeno leggermente il naso. E a ragione.Che la Valsa Groupnon fosse avversaria esattamente malleabile era chiaro da tempo, ma oggi, nella sfida che ha aperto.