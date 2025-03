Ilfoglio.it - "Volevo essere un uomo", scrive Lidia Ravera. Finché il mondo cambierà

Anche se ci hanno definito “il sesso debole”, sappiamo benissimo che, con tutte le azioni che siamo in grado di eseguire contemporaneamente, meriteremmo il soprannome di Ursus, il gigante buono di Quo vadis dalla forza eccezionale. Ma siccome da sempre il sesso forte è quell’altro, tocca misurarsi con lo stereotipo della debolezza. Eppure conosco donne forzute e uomini che non sanno sollevare uno sgabello, femmine che sanno “prendere il toro per le corna” e maschi che si perdono in un bicchier d’acqua. Tipe sicure del fatto loro che, se vogliono sedurre qualcuno, procedono fino alla vittoria e timidoni che non sanno mai quando dichiararsi. Tant’è, dopo anni di rivendicazioni, vittorie varie, e femminismi mutanti ma persistenti, siamo sempre lì a combattere contro pregiudizi, ingiustizie, sopraffazioni.