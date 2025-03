Ilgiorno.it - Voleva buttarsi dal terzo piano. Ragazza salvata dagli agenti

VIGEVANO (Pavia)Si è sporta dal parapetto deldi una palazzina con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Se non si è consumata una tragedia è solo per il tempestivo intervento di duedella polizia locale di Vigevano che l’hanno convinta a recedere dal suo proposito. È accaduto nella giornata di lunedì anche se la notizia è trapelata solo ieri. La donna, 27 anni, era in forte stato di agitazione e urlava in direzione del ragazzo con il quale aveva una relazione che il giovane aveva deciso di interrompere. E più lui cercava di farla ragionare, più lei si sporgeva verso l’esterno con il cortile. È stato allora che la vice-commissario Giulia Bassoli, insieme al collega Roberto Leone, è riuscita a salire almentre sul posto stava arrivando il personale sanitario. Poi si è avvicinata con estrema cautela alla giovane, cercando di farla ragionale ed è riuscita ad afferrarla prima che cadesse, portandola al sicuro.