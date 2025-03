Ilgiorno.it - Voghera, incendio nel magazzino: 4 persone soccorse

(Pavia), 8 marzo 2025 -nel, con il fumo che ha invaso il negozio. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di oggi, sabato 8 marzo, al negozio Enjoy di via Piacenza a, nell'area commerciale a ridosso della rotatoria tra la Statale 10 “Padana inferiore” e la SP1 Bressana-Salice, sul quadrante opposto rispetto al centro commerciale dell’Iper Montebello (che non è stato interessato dall'). Insieme ai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, con i mezzi di Areu in uscita in codice rosso, per il timore di coinvolti in gravi condizioni. Per fortuna invece non è rimasto ustionato nessuno, anche se sono state comunque, due donne di 30 e 49 anni e due uomini di 25 e 48 anni, per intossicazione da fumo, in condizioni in ogni caso non particolarmente critiche, con l'ambulanza rientrata all'ospedale diin codice verde.