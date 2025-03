Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve in estate? Qual è la situazione ad oggi e quale rischio vogliono evitare i bianconeri. Ultimi aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24viain? Ecco laad. Tutti gliTuttosport ha inquadrato larelativa a Dusan, il cui rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 appare sempre più improbabile. Lavuoledi perderlo a scadenza di contratto e quest’si accontenterebbe di monetizzare a basso costo la sua cessione (una trentina di milioni che consentirebbero di non imbattersi in minusvalenze).Resta da trovare un club che garantisca al serbo l’attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti, o comunquecosa che si avvicini. L’orizzonte della Premier League è quello che offre maggiori possibilità.Leggi suntusnews24.com