Ilfattoquotidiano.it - Vivo la condizione di donna caregiver da 26 anni: spero che il lavoro di cura venga riconosciuto

Festeggio i miei 53giusto l’8 marzo, in occasione della giornata in cui si festeggiano le donne.Reduce da problemi di salute piuttosto seri e dalla difficoltà di gestirli per la loro incompatibilità con il mio ruolo di, rivolgo il pensiero alle tantissime donne che accudiscono i propri figli o congiunti per tantissimi, a volte per tutta la vita. Mi torna alla memoria una ragazza disabile, il cui padre mi contattòfa per un aiuto nella riorganizzazione della gestione della vita di questa giovane affetta dalla nascita da paralisi cerebrale infantile. Come mia figlia Diletta. I figli degli errori e degli inconvenienti indimostrabili, perché è rarissimo che si leggano sentenze che riconoscano queste crude realtà.Al dramma della disabilità gravissima si sommano fattori psicologici e sociali pesantissimi.