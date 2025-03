Fanpage.it - Vittorio Rapisarda massacrato a bastonate: “Arrestato aggressore, caccia ai mandanti”

Leggi su Fanpage.it

Lo scorso 4 ottobreè stata aggredito nell'androne di casa sua in via delle Carrozze, a due passi da Piazza di Spagna cuore di Roma. Il dirigente è Provveditore per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Arrestato l', gli inquirenti sono convinti ci sia un mandante.