Iltempo.it - Vittorio Feltri: le donne non hanno bisogno di rivendicare. Sono migliori in tutto

Amo lee non ne ho mai fatto mistero. E in questo giorno di lodi sperticate al gentil sesso in cui si conteranno i posti di lavoro, i traguardi, le delusioni accumulate in tanti anni di battaglie e rivalse, rifletto su quelle che ho conosciuto e checontornato la mia esistenza. Si diventa più emotivi con l'età. E ci si abbandona più volentieri ai ricordi, sopratquelli personali. Io ho avuto due mogli. La prima è morta dopo il parto. Avevo 18 anni e venivo da un amorazzo adolescenziale e unilaterale per Maria Luisa Trussardi che avrei rivisto anni dopo in ben altre circostanze. Conobbi questa ragazza di Bergamo che si chiamava Maria Luisa anche lei. Eravamo giovani e innamorati. Ma non erano solo sguardi e timide emozioni, facevamo l'amore vero e lei rimase incinta. Colpa mia che ero stato un cretino ma non potevo sottrarmi.