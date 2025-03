Sport.quotidiano.net - Virtus Un tempo di livello pensando a Trento

EFES ISTANBUL 89BOLOGNA 68 EFES ISTANBUL: Larkin 12, Thompson 8, Bryant 21, Osmani 3, Pourier 18, Smits 11, Oturu 8, Dozier 6, Nwora 2, Beaubois, Yilmaz, Willis ne. All. Banchi. SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 4, Cordinier 8, Holiday 4, Shengelia 17, Zizic 5, Morgan 11, Diouf 4, Polonara 2, Pajola 9, Akele 4, Grazulis, Visconti ne. All. Ivanovic. Arbitri: Javor, Aliaga, Thepenier. Note: parziali 24-24; 39-42; 61-52. Tiri da due: Efes 19/37;19/34. Tiri da tre: 13/27; 6/23. Tiri liberi: 12/15; 12/16. Rimbalzi: 40-28. ISTANBUL (Turchia) Altro giro, altra sconfitta. Ma, in realtà, potrebbe essere riduttivo, se non addirittura sbagliato, etichettare la sconfitta di Istanbul in questo modo. Vero che laincassa ventuno, ma i turchi dilagano solo negli ultimi cinque minuti, quando laha capito che non c’erano più chance e Ivanovic, giustamente, ha cominciato a pensare al confronto di lunedì sera, alla Segafredo Arena, con