Violenza sulle donne | serve un accesso alla giustizia più rapido ed efficace

Roma, 8 marzo 2025 – Moltenon sono consapevoli di essere vittime di. Tante di loro non pensano di esseremaltrattate e ritengono di vivere una fase di relazione complicata e difficile, anche se subiscono. La consapevolezza “è il vero traguardo” e per tutelare le vittime occorre semplificare l’. L’iter delle denunce e dei processi “è spesso troppo lungo” sostiene Stefania Bartoccetti, a capo di Telefono Donna, che ha messo a terra in Italia centri anticon volontarie e operatrici specializzate pronte a rispondere 24 ore su 24, case rifugio per levittime di maltrattamenti e un servizio attivo di assistenti sociali, psicologhe, avvocate. Levittime disi trovano costrette a raccontare più volte quello che hanno subito e, in alcune occasioni, “sotto giudizio” sottolinea Bartoccetti.