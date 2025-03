Monzatoday.it - Violenza sulle donne, gli interventi della polizia: tutti i numeri

L’attività di contrasto allanell’anno 2024 si è concretizzata in 28 provvedimenti per atti persecutori e 82 perdomestica. Inoltre nei primi due mesi del 2025 sono 18 i provvedimenti perdomestica e 4 per atti persecutori. Sono questi iforniti dalla.