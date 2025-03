Ilrestodelcarlino.it - Violenza di gruppo per ritorsione. La ragazza scagionata dalla calunnia. Archiviata la denuncia dei due zii

Era fondata l’accusasessuale fatta. Del resto più di recente è pure arrivata la condanna dei due zii: uno inquadrato come esecutore materiale della spedizione ritorsiva assieme a due uomini tutt’ora ignoti per le accuse lanciatenipote; e l’altro come mandante. In sintesi è la ragione per la quale ieri mattina il gip Federica Lipovscek ha respinto la richiesta di opposizione presentata dai due zii attraverso l’avvocato Michele Masso. E ha disposto l’archiviazione del caso chiesta dal pm Angela Scorza per la giovane indagata, una ultra-20enne tutelata dall’avvocato Simone Balzani. A metà gennaio dell’anno scorso i due - difesi dall’avvocato Nicodemo Apollinare - erano stati condannati in abbreviato dal gup Corrado Schiaretti persessuale di: otto anni di reclusione per l’esecutore e sei anni per il mandante morale del raid punitivo realizzato a inizio febbraio 2021 per convincere la- prosegue l’accusa - prima a ritirare la; quindi, al suo rifiuto, per punirla.