Lanazione.it - Violenza di genere senza freno. Richieste di aiuto, è boom: +46%. Madri, over30: ecco le vittime

di Serena ConvertinoAREZZO"I diritti non sono acquisiti, dobbiamo continuare a lottare". A parlare sono Elisa Serafini e Ursula Armstrong, rispettivamente direttrice e presidente del centro antiPronto Donna, un punto di riferimento sul territorio per i casi didiin costante crescita. Come led’. I dati raccolti dal centro, raccontano infatti di un balzo del 46% nelledipervenute nel 2024, rispetto al 2023. E sono già in aumento, afferma la direttrice Serafini, i dati dei primi due mesi del 2025. "Ad oggi, in soli due mesi siamo state raggiunte da 181 donne. Un numero in aumento anche rispetto ad anno scorso, che ha registrato un picco di". Ma chi si rivolge al centro? "Ci contattano sempre più donne di diverse fasce di età.