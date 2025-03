Lanazione.it - Violante: "Pescini grande esempio"

"Dare voce al territorio" e "da soli si va veloci insieme si va lontano". Sono le due frasi che Massimilianoamava ripetere nei suoi discorsi. E che ieri hanno campeggiato in due slide proiettate nell’evento organizzato per ricordare l’ex sindaco di San Casciano a meno di 12 mesi dalla sua scomparsa avvenuta il 25 maggio dello scorso anno quando era consigliere regionale. Nell’incontro che ha visto la presenza di Luciano(nella foto) moderato dal giornalista Francesco Ingardia, l’ex magistrato ha ricordato come, con cui era entrato in contatto con l’associazione Italia Decide, "avesse la capacità di assorbire, di cogliere quello che c’è per poi selezionare"."aveva la capacità di capire quello che si muove all’aria, e prendere quello che di utile c’era. E questo è unaqualità quando c’è".