Vincent D'Onofrio: «Daredevil: Rinascita è il viaggio di due antagonisti a pezzi, con una nuova battaglia: quella per la propria sanità mentale»

Nel passaggio da Netflix all’effettiva “casa delle idee”, ovvero a Disney+, che custodisce e nutre in sé anche gli universi di Marvel e Star Wars,diè unache si avvia senza dimenticare il proprio passato in formato televisivo. «Ho lasciato Netflix con una scena in cui chiedo adi uccidermi, ma lui, proprio in quanto, non può terminarmi mentre sono al tappeto. Così, lo fa a livello morale, lasciandomi lì a sottolineare che mi ha battuto», dichiara, interprete di Kingpin, il supercattivo Marvel a oggi meglio reso sullo schermo (assieme a Loki, dio del Kaos e quindi oscillante tra l’emisfero del male e del bene), nell’introdurre laserie.«Questa inquadratura ci porta a oggi, la prima stagione di unaserie, questa volta in casa Marvel, su Disney+, con un primo episodio in cui è passato molto tempo e sono successe molte cose nelle nostre vite.