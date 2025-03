Bergamonews.it - Villongo, esce di strada con la sua auto: ferito 34enne

. Tanto spavento ma nessungrave nell’incidentele che si è verificato nella serata di venerdì 8 marzo. A rimanere coinvolto, un uomo di 34 anni che, attorno alle 21.20, stava viaggiando in via Verdi, a bordo della suaquando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’medica, che hanno trasportato il, in codice giallo, all’ospedale di Brescia. Sul posto anche i carabinieri di Bergamo per i rilievi.