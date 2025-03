Ilgiorno.it - Villaggio olimpico, la gogna sui social: “Sembra Leningrado o Scampia”. Ma c’è chi spezza una lancia: “Diamogli una possibilità”

Milano – I più gentili le definiscono “squallide” oppure si chiedono dove sia finito “il glorioso design italiano”. I più spudorati le paragonano all’architettura di “1978” o ai penitenziari – “Modello di architettura carceraria?” – senza tralasciare i paragoni con l’edilizia popolare: “”. È la valanga di commentiche sta travolgendo le palazzine in costruzione delper i Giochi di Milano-Cortina 2026 all’ex Scalo Romana, una polemica che sul web tiene banco da un mese anche se, c’è da dire, non manca la presa di posizione di chi sta cercando di mettere un freno anche bollando come “bullismo” le critiche contro il sito che sta ancora prendendo forma – su progetto dello studio SOM, pool di architetti americani – e che dopo le Olimpiadi si trasformerà nello studentato più grande d’Italia, aspetto che apre un secondo filone di dibattito sui costi degli alloggi.