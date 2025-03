Movieplayer.it - Villa Valguarnera, tra Il Gattopardo e L’arte della gioia: quando nella serialità parlano le location

Leggi su Movieplayer.it

è diventata sia la residenza dei Principi di Salinaserie Netflix Il, sia la casa dei Brandiforti ne L'artesu Sky.il luogo diventa narrazione. Un luogo può diventare non solo un personaggio che respira in un'opera letteraria e audiovisivo ma anche uno strumento narrativo che si fa portatore di un determinato messaggio e significato. L'incredibile avvienelo stesso posto viene utilizzato da progetti diversi in maniera differente ma soprattuttoquesti vengono presentati nello stesso periodo al pubblico, che ha modo quindi ancora di più di coglierne similitudini e differenze. L'arrivo quindinuova miniserie Ilinteramente disponibile in streaming su Netflix e, settimanalmente,serie L'artein esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ha permesso agli .