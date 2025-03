Oasport.it - VIDEO Tadej Pogacar: la caduta in discesa e le escoriazioni alle Strade Bianche

si è reso protagonista di una bruttaina circa 50 chilometri dal traguardo2025, una delle classiche più affascinanti e suggestive del panorama ciclistico internazionale. Il fenomeno sloveno del team UAE Emirates è scivolato quando si trovava nel terzetto di testa insieme ai britannici Thomas Pidcock e Connor Swift, perdendo circa una trentina di secondi.Il Campione del Mondo in carica, super favorito della vigilia per il successo a Siena, ha perso il controllo della sua bici ad alta velocità in una curva a sinistra finendo fuori strada tra i cespugli dopo un forte impatto sull’asfalto con la schiena. Fortunatamenteè caduto in un punto in cui non erano presenti pietre o muretti, uscendo sostanzialmente illeso dall’incidente.Il 26enne nativo di Komenda ha rimediato alcune, non procurandosi però un infortunio degno di nota e lanciandosi dunque subito all’inseguimento di Pidcock (nellaè stato coinvolto anche Swift, che ha perso del tempo per evitare di colpire la bici dello sloveno).