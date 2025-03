Anteprima24.it - VIDEO/ Patto Territoriale della Provincia di Benevento: al Delta Biotech l’innovativo macchinario di dermocosmesi

Tempo di lettura: 3 minuti “Un progetto di sviluppoche punta sull’innovazione”. – Anna Pezza, direttrice di Confindustria, ha salutato con queste paroledi, unico nel suo genere, che è ora in dotazione presso il, grazie ad un intervento di investimento sviluppata nell’ambito deldi. La, che il giorno di primavera del 2025 sarà presentato al Politecnico di Torino, è stata illustrata nel corso di una Conferenza Stampa nella mattinata presso il Laboratorio di Apollosa.Piero Porcaro, Amministratore del Centro, ha così descritto le specifichemacchina: “Questoè dotato di intelligenza artificiale. Un unicum nel panorama italiano. Il nostro territorio deve essere sempre più fucina di attività per fare in modo che i giovani non vadano via .