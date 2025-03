Milanotoday.it - Video Gol Inter-Monza 3-2 highlights e sintesi

Leggi su Milanotoday.it

L'torna con la testa al campionato dopo la vittoria di Rotterdam e contro il, non può assolutamente perdere punti per rimanere salda in vetta alla classifica insieme al Napoli.I nerazzurri partono forte e al 24’ sembrano sbloccare il match con il solito Lautaro Martinez, che trova.