Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaun invito All'attenzione per chi è in transito sulla strada provinciale Nepesina nel territorio di Civita Castellana a causa di un incidente avvenuto Al km 4 Ci sono code tranne Colle Farnese In entrambe le direzioni ed è in corso uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord limitazioni e cancelni per i treni alta velocità Intercity mentre sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali fino al termine per l'agitazione è previsto per le 21 ricordiamo infine che tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre potete scaricare la nuova app Astral infomobilità disponibile su Store Apple e Google da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve già lo possono essere tue monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobil Punto Astral Spa punto.