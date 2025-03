Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio dellasul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all'altezza dell'uscita per la Cassia ci sono incolonnamenti a partire dallo svincolo per La Salaria proseguendo in esterna rallentamenti qui per traffico sono presenti tra le uscite Laurentina e Tuscolana incidente segnalato anche sulla A1 milano-napoli tra Guidonia Montecelio enord verso Firenze incidente questo che al momento non crea problemi alla circone altri rallentamenti sono presenti su alcune consolari in direzione del centro città nel dettaglio sulla Flaminia tra via di Grottarossa e via due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe da Gian Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi