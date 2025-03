Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellacircone regolare lungo la rete viaria Dove Al momento non si segnalano particolari problemi rallentamenti sono presenti su alcune consolari in direzione del centro nel dettaglio sulla Flaminia tra via di Grottarossa e via due ponti e sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe e a Ciampino domani 9 marzo è in programma la 25a edizione della gara podistica vola Ciampino con partenza alle ore 10 attive già dalla giornata di oggi modifiche allain via Kennedy 6 in altre strade comunali interessate dal passaggio della gara Attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e astrali mobilità per il momento è tutto a più tardi anche nellahttps://storage.