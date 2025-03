Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra il bivio pernord Guidonia Montecelio in direzione sud incidente che al momento non crea problemi alla circone raccomandiamo comunque prudenza incidente segnalato anche sulla via del mare tra Casal Bernocchi e Acilia verso Ostia Anche qui un invito alla dovuta attenzione ed è in corso uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord i treni alta velocità e Intercity potranno quindi subire limitazioni cancelni e modifiche di servizio mentre sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali dalle 18 e fino al termine dell'agitazione previsto per le ore 21 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi