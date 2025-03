Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare circone regolare in carreggiata interna in esterna invece hai risolto l'incidente tra Ardeatina e Appia permangono comunque chiude ci spostiamo sulla autostrade auto in coda per veicolo in panne nel tratto Urbano dellaTeramo in direzione della tangenziale est di Portonaccio che spostiamo sulla Via dei Laghi incidente di altezza nemiche crea Code in entrambi i sensi di marcia risolto invece incidente sulla Cassia bis direzione Viterbo con il traffico ora tornate alla normalità infine nell'ambito del trasporto ferroviario vi ricordiamo che fino alle 21 di stasera si svolgerà lo sciopero del gruppo FS Trenitalia pertanto i treni potranno subire cancelni o variazioni per il trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 da Dario Antonini a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici fermaglio porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.