Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare rallentamenti interna tra uscite Flaminia Salaria in carreggiata esterna invece auto in coda per un incidente tra gas rinnai Appia per le autostrade è risolto l'incidente sullaNapoli tra Ceprano e Frosinone con la circone ora tornata la regolarità code invece per veicoli in avaria il tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale est all'altezza di Portonaccio che spostiamo incidente sulla Cassia bis direzione Viterbo ti sta causando code tra Castel dei cervi a Formello per il trasporto ferroviario vi ricordiamo che fino alle 21 di stasera si svolgerà lo sciopero del gruppo FS Trenitalia pertanto i treni potranno subire cancelni o variazioni per il trasporto regionale comunque garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 da Dario Antolini a stare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.