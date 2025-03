Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare rallentamenti in interna tra le di Flaminia Salaria circone regolare invece in carreggiata esterna per l'autostrada e Si segnala un incidente sullaNapoli tra Ceprano e Frosinone in direzioneal momento non sta creando code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione e spostiamo incidente anche sulla via Nettunense altezza di Monte Giove che al momento sta creando rallentamenti In entrambe le direzioni diamo uno sguardo ai cantieri oggi nel tratto Urbano della A24Teramo per lavori di manutenzione fino alle ore 12 sarà chiusa al traffico la rampa di uscita di via Togliatti per chi proviene da raccordo in direzione della tangenziale modifiche allaper lavori anche su via Casilina nel tratto tra via di Tor Bella Monaca via di Torre Gaia con la chiusura della carreggiata in direzione del raccordo anulare e la deviazione dei bus per il trasporto ferroviario vi ricordiamo che fino alle 21 di stasera si svolgerà lo sciopero del gruppo FS treni pertanto i treni potranno subire cancelni o variazioni per il trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle ore 21 da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione nel prossimo aggiornamento un servizio della