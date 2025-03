Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Hassan infomobilità un servizio dellatraffico scorrevole sul Raccordo Anulare su maggior parte delle strade della capitale per i cantieri oggi nel tratto Urbano della A24-teramo per lavori di manutenzione fino alle ore 12 sarà chiusa al traffico la rampa di uscita di via Togliatti perché proviene dal raccordo in direzione tangenziale lavori anche sulla tangenziale est con la galleria Giovanni XXIII chiusa per interventi di potatura fino alle 17 in direzione di via del Foro Italico con divieto di transito negli accessi di via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi via Pieve di Cadore & via Fani per il trasporto ferroviario invece vi ricordiamo che fino alle 21 di stasera si svolgerà lo sciopero del gruppo FS Trenitalia pertanto i treni potranno subire cancelne e variazioni per il trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali fino alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21 da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della