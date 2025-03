Lanazione.it - Viabilità A1, chiusa per una notte la stazione di Firenze Scandicci

, 8 marzo 2025 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: saràladi, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma:Impruneta; in uscita per chi proviene da Bologna:nord, al km 279+900. Saràl'area di parcheggio "Villa Costanza ovest", per chi proviene da Bologna. In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, si consiglia di uscire alladiImpruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessaverso Bologna. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna e - vista la contestuale chiusura dell'uscita di- dovrà uscire anord, al km 279+900 per poi rientrare dalla stessain direzione di Roma.