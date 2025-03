Milanotoday.it - Via vai di spacciatori, tra loro un 15enne: fermato ha preso a stampellate i poliziotti

Un via vai continuo dalle panchine della piazza alle cantine di uno stabile adiacente. Movimenti sospetti che hanno fatto scattare il campanello d'allarme. Gli agenti i polizia hanno arrestato un uomo italiano di 29 anni per spaccio in concorso e indagato in stato di libertà altre tre persone.