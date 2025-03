Ilrestodelcarlino.it - "Via Larga spesso allagata, le fogne non tengono"

"Intervenite sulla situazione di via, perché quando piove esconoanche acque nere dai tombini posti sulla strada". È questo, in sintesi, l’appello all’amministrazione comunale che alcuni cittadini, tramite la referente locale della Lega, Lodovica Boni, rivolgono all’amministrazione comunale, segnalando al contempo questa situazione di disagio. "Da ormai dieci anni, ogni volta che piove in modo intenso per qualche ora di seguito – denuncia Boni sulla scorta delle segnalazioni ricevute a sua volta – alcune strade del comune di Castelfranco Emilia si trasformano in veri e propri acquitrini di acque miste (nere, grigie e chiare); parliamo, ad esempio, di via, zona residenziale situata a nord della città, nel tratto che va dal civico 2 al 12/L. L’allagamento, in questo caso, non è causato dal mancato sgrondo dell’acqua meteorica nei fossi, ma dalla fuoriuscita in pressione dai coperchi dei pozzetti situati lungo la condotta fognaria della stessa via, dai quali zampilla vistosamente acqua maleodorante.