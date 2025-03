Ilgiorno.it - Via al cantiere per il nuovo skatepark acrobatico

La prossima estate gli appassionati di skateboard non potranno ancora utilizzarlo. Ma in questi giorni sono finalmente cominciati, con il tracciamento della pista e la predisposizione del sistema di smaltimento delle acque piovane, i lavori di realizzazione delnel Campo dell’Amicizia. L’impianto viene realizzato nello stesso spazio occupato dalla prima pista – un rettangolo di cemento di 20 x 37 metri – e, come da progetto, non intaccherà in alcun modo la superficie verde del parco. La tipologia scelta per l’impianto, dopo aver consultato gli skater che frequenteranno la zona, è a “bowl“, ossia una grande vasca “a serpente“ con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie, come il “vulcano“ che sarà collocato al centro della pista.