Verso il derby. "La Recanatese attesa da una gara insidiosa»

Nel complesso camminol’agognata meta stagionale, quella di domani è un’altra tappa fondamentale per la. Ormai, con otto giornate ancora da disputare, non è che faccia molta differenza: ogni, lo ripetiamo spesso, ha un rilevantissimo peso specifico anche perché il confine che passa tra la zona, relativamente, tranquilla e quella ad alto rischio è estremamente labile. Ovviamente, dopo lo scivolone di 2 settimane fa ed auspicando che quello di Fossombrone sia stato solo un episodio, si cercherà di dare continuità alla prestazione ed al risultato ottenuto contro l’Ancona, grazie alla zampata di Raparo all’ultimo respiro: "La continuità è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, ha detto l’allenatore giallorosso Lorenzo Bilò, per dare davvero una sterzata alla nostra stagione entirci un futuro tranquillo anche se sappiamo che il percorso è tortuoso e saranno tutte battaglie intense nelle quali siamo chiamati a dare il massimo.